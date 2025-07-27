Palandöken\'de Yüksek İrtifa Koşusu Düzenlendi

Palandöken Dağı'nda sporcuların katılımıyla düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu" nefesleri kesti.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğinde Palandöken Dağı'nda düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu"na; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve İran'dan sporcular katıldı.

Sporcular, ilk olarak Palandöken Dağı'nın 2300 rakımından 3200 rakıma doğru koştu. Bu arada yarışlarda, jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri de hazır bulundu. Yarışma ile ilgili her türlü sağlık ve güvenlik önlemi alındı. Yarışmacılar 2300 rakımdan başlayarak 3200 rakıma 1000 metrelik irtifayı 5 kilometrede aldılar. Ayrıca 27 ve 57 kilometrelik koşularda yapıldı. Yarışlara 4 ülkeden toplamda 200 sporcu katıldı. - ERZURUM