PalanExtreme 2026 Başladı

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme başladı.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Çat ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası PalanExtreme 2026 organizasyonuna 6 ülkeden 160 sporcu katıldı.

Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, PalanExtreme 2026'nın startını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2025 yılında İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin Erzurum Valiliği döneminde başlattığı ve Erzurum'un kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen bu organizasyonun ikincisini bu yıl güney ilçelerimiz olan Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerimizin eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin de ekranlarda temaşa edilebileceği bir ortamda gerçekleştiriyoruz. 21 Haziran tarihinden başlayarak 7 gün boyunca büyük bir rekabetin yaşanacağı, Erzurum'un harika doğal manzaraları eşliğinde kano yarışları, dağ koşusu, kaya tırmanışı, sal yarışları ve çok sayıda zorlu görevin yerine getirileceği organizasyonda sporcularımızın yarışmaları sırasında aynı zamanda 5 ilçemizin doğal yaşamından kesitlere de şahit olacağız. PalanExtreme, yalnızca bir spor organizasyonu değildir. Erzurum'un sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile müstesna misafirperverliğini dünyaya tanıtan önemli bir organizasyondur." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla gerçekleştirilen PalanExtreme'in birlik ve beraberliğin, güçlü Türkiye idealinin ve kardeşlik ikliminin de önemli bir sembolü olacağını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Bu büyük organizasyon boyunca sporcularımız bir taraftan zorlu parkurlarda mücadele ederken aynı zamanda Erzurum'un eşsiz coğrafyasını keşfetme fırsatı bulacaktır. PalanExtreme organizasyonunun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada sadece yarışmak için değil, yeni dostluklar kurmak, unutulmaz hatıralar biriktirmek ve sporun birleştirici gücünü yaşatmak için bulunuyorsunuz. PalanExtreme 2026'nın ülkemize, şehrimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor; tüm yarışmacılarımıza başarılar temenni ediyorum."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise etkinliğin ilçe ve bölge için büyük önem taşıdığını aktararak, "Bu etkinliği çok önemsiyoruz. İlçelerimizin keşfedilmemiş, gizli kalmış potansiyellerini ortaya çıkarıyor, gençlerimizi ve çocuklarımızı ekstrem sporlarla tanıştırıyoruz. En önemlisi de bu vesileyle ilçelerimizin tanınırlığını artırıyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bu yıl ikincisini yapıyoruz. Sürdürülebilir olması da bizim için çok önemli. Bu organizasyonla ilgili 17 ilçemize yayılacak bir planlama yapılırsa daha da iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da Çat ilçesinde uluslararası bir organizasyona imza atıldığın belirterek, "Yurt dışından ve yurt içerisinden birçok sporcumuzla Erzurum'un güney ilçelerinde, farklı alanlarda ve kırsal bölgelerde büyük bir yarış düzenliyoruz. Sadece Erzurum'da değil, tüm Türkiye'de ve yabancı ülkelerde bu organizasyon takip ediliyor. İnşallah güzel bir organizasyonla Erzurum'un ismini turizm yönünden, macera ve doğaseverler açısından ekstrem sporlarla en iyi yere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programda AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkan Yardımcısı Burak Kadir Yıldırım da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından organizasyonun ilk etabında sporcular, 2 kilometrelik koşu parkurunda mücadele etti. Yarışmacılar, daha sonra Çat Barajı'nda düzenlenen kano yarışında derece elde edebilmek için kürek çekti.

Organizasyon, 27 Haziran'a kadar devam edecek.