Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası İstanbul'da Başladı

Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası İstanbul\'da Başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası, İstanbul'da başladı. İlk gün yapılan yarışlarda sporcular dereceler elde etti.

13.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:25
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Tozkoparan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün gündüz seansında 1500 metre su üstü, çift palet 100 metre ve 50 metre dip yarışları yapıldı.

Yarışları ilk sırada tamamlayan sporcular ve dereceleri şöyle:

1500 metre su üstü:

14+ yaş kadınlar: Feyza Sarıhan (14.23.60)

14+ yaş erkekler: Derin Toparlak (12.59.33)

Çift palet 100 metre:

12-13 yaş kızlar: Melis Behmeniyar (54.32)

10-11 yaş kızlar: İnci Deniz Sönmezgül (1.01.08)

12-13 yaş erkekler: Ömer Akgün (50.53)

10-11 yaş erkekler: Rüzgar Öztürk (1.01.62)

50 metre dip:

14+ yaş kadınlar: Zeynep Elbir (18.04)

14+ yaş erkekler: Derin Atman (14.80)

Kaynak: AA

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