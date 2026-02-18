Paletli Yüzme Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yarın başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre organizasyon, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek.

Şampiyonada su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlara 12-13 yaş, 14-15 yaş ve 16-17 yaş gruplarındaki sporcular katılacak. Bayrak mücadeleleri 4x100 ve 4x200 su üstü, 4x100 çift palet, 4x100 çift palet ve su üstü karışıkta gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, yarışlara katılacak sporculara başarılar dileyerek "2026 sezonumuzda camiamız için faaliyetlerimizi tüm hızıyla titizlikle sürdürüyoruz. Paletli yüzmede dünyanın konuştuğu, örnek aldığı bir ülke olmak için mevcut başarılarımızı üst seviyeye taşımaya kararlıyız. Oluşturacağımız Milli Takım kadrolarımız çok daha iyi derece ve performansa sahip olacaklar. Dolayısıyla paletli yüzmede dünyada daha ön plana çıkacağız. Sakarya'daki ulusal şampiyonluk yarışlarımız gibi yıl boyunca düzenleyeceğimiz yarışmaları, bu hedefimize ulaşmamızı sağlayacak standartlara göre düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlam, açıklamada destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Şampiyona, 22 Şubat Pazar günü sona erecek.