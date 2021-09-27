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Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü - Son Dakika

Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü

27.09.2021 13:29
Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü, System.String[]

Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın ardından bu kez dünya üçüncülüğü elde etti.

Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın ardından bu kez dünya üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden paletli yüzme milli takım sporcusu Derin Toparlak, 1000 metre su üstünde bronz madalya kazandı.

Derin Toparlak, 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonluğu başarısına da imza atmıştı. Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Canberk Babaoğlu ile Kolombiya'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden Derin, altın madalya ile aynı zamanda paletli yüzme açık su yarışlarında Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirmişti.

Milli sporcu Derin Toparlak'ın başarı tablosu

Milli sporcu Derin Toparlak, 2019'da açık suda 6 bin metre su üstü kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak paletli yüzme büyüklerde Türkiye adına ilk uluslararası başarıya imza atmıştı.

Aynı yarışmada 1500 metre su üstü havuz etabında gümüş madalya kazanan Derin, bu yıl Rusya'daki Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda paletli yüzme büyüklerde Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu 1500 metre su üstü havuz etabında kazanmıştı.

Milli sporcu, bu yıl paletli yüzme büyükler tarihinde ilk dünya şampiyonluklarına hem havuz hem de açık etabında iki kez imza atarak başarılı bir performans ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Kolombiya'dan peş peşe muhteşem başarı haberleri alıyoruz. Milli sporcumuz Derin Toparlak, dünya şampiyonluğunun ardından dünya üçüncülüğü başarısı ile bizleri, ülkemizi onurlandırdı. Kendisine, milli takım antrenörümüz Canberk Babaoğlu'na, ailesine, spor kulübüne çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü
Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli sporcu Derin Toparlak'tan bu kez dünya üçüncülüğü - Son Dakika Spor


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