Palut: İstikrar İçin Çalışmalıyız - Son Dakika
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Spor

Palut: İstikrar İçin Çalışmalıyız

İlhan Palut, Fenerbahçe maçında iyi futbol oynadıklarını, istikrarı yakalamak istediklerini belirtti.

02.02.2025 22:47
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 3-2 mağlup olan Çaykur Rize spor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının iyi bir futbol oynadığını, bu futbolu kalan haftalarda da sürdürmek istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Palut, maça iyi hazırlandıklarını, Fenerbahçe'nin değişik opsiyonlarına çalıştıklarını vurguladı.

Rakibin kadrosunu tahmin etmenin zor olduğunun altını çizen Palut, "Maçtan 1 saat önce kadrolar açıklandığında bu dizilişe karşı çalışmaları hatırlatıp sahaya çıktık. Maç planımıza uygun oynandı. Duran toplar haricinde pozisyon vermedik. 2 gol attık, bir gol daha bulabilirdik. Fenerbahçe'nin ilk yarıda bir ofsayttan iptal edilen golü var bir de penaltı pozisyonu var. Ancak burada bir kırmızı kart gördük. Bizim için ikinci yarı öncesinde en kötü senaryoydu." ifadelerini kullandı.

Eksik kalmaları sebebiyle ikinci yarıda 4-5 dizilişiyle sahaya çıktıklarını söyleyen Palut, oyuncu değişikliği sırasında 9 kişi kalmanın işlerini daha da zorlaştırdığını belirtti.

Takımın 5-3 dizilişine geçemeden golü yediklerini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Üçüncü golü son dakikada yesek de Fenerbahçe'nin arada direkten dönen gol olabilecek pozisyonları vardı. 3-2 olduktan sonra takımım gol atmak için saldırmaya başladı. Bir şut attık, Akintola'yla bir pozisyona girdik, Kaleci hariç 8 kişiyle puanı zorlamamız pozitif görüntülerdi. Oyuncularımı gerçekten tebrik ediyorum. 'Bugünün galibi bizdik.' gibi arabesk noktalara girecek değilim. Oyuncularım 11'e 11 iken ve 11'e 9 iken gerekeni yaptılar. Bizim için şu anda aslolan istikrarı yakalamak. Bu oyun bizim için bir mihenk taşı olmalı. Bu mücadeleyi rakip fark etmeksizin gösterebilmeli, bu konsantrasyonda olmalıyız. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum."

"Hakem kararları cesurdu, çok cesurdu"

İkinci yarıya hakem kararlarını protesto etmek için geç çıktıkları yönündeki iddialarla ilgili konuşan Palut, " Hakem kararlarını protesto etmek için geç çıkmak neymiş? Bizim kafamız öyle çalışmaz. Süper Lig maçlarının hepsine saygı duyuyoruz. Maçı geç başlatalım da çocuk gibi bir tepki verelim gibi bir tarzımız olamaz. Hakem kararları cesurdu, çok cesurdu. Bir büyük takım maçı daha yönetmesi şu anda kendisi için garanti." açıklamasını yaptı.

Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er'in takımı sahadan çekmeye yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşan Palut, şöyle devam etti:

"Benim tasarrufum 10 kişi kaldığımızda neler yapabiliriz, 9 kişi kalınca neler yapabiliriz şeklindedir. Algıyı çok iyi beceren spor adamları var. Kazanınca sempatik olan, kaybettiğinde bunun tam tersi görünen antrenörlerimiz de var. Ben böyle yapmak istemiyorum, sadece oynattığım futbolla gündeme gelmek istiyorum. Başkan Vekilimizin açıklaması, yönetimimizin tasarrufudur. Ben sadece 3-2 iken bir gol daha atabilir miyiz düşüncesindeydim."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, İlhan Palut, Fenerbahçe, Rizespor, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palut: İstikrar İçin Çalışmalıyız - Son Dakika

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