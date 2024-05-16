Pamukkale Belediyesi 19 Mayıs Şenlikleri Düzenliyor

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Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şenlik düzenlediklerini ifade ederek, "Pamukkale Belediyesi olarak, gençlerimize bayramımıza yakışır konserler, yarışmalar düzenleyeceğiz. Ücretsiz etkinliklerimize tüm gençlerimizi bekliyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şenlikleri düzenliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Türk Milleti'nin bağımsızlığına, Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcıdır 19 Mayıs. Türk Milleti'nin sönmeyen umut ışığıdır 19 Mayıs. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, bu özel bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Bizlerde, bu özel günün 105. yılında, 19 Mayıs Pazar günü saat 13: 00-19: 00 saatleri arasında Kınıklı Mahallesi'ndeki AmfiPark'ta, ücretsiz etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Etkinliklerde, her kategorideki birincilere balon turu, ikinci ve üçüncülere de çeşitli hediyeler verilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Pamukkale Belediyesi olarak, bizlerde gençlik bayramımızın 105.yılına yakışır gençlerimizle iç içe geçecek etkinlik ve konserler düzenliyoruz. Tüm gençlerimizi o gün yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Şenlikleri'nde birbirinden güzel etkinlikler yer alacak. Etkinlikler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şenlikleri, 19 Mayıs Pazar günü saat 13: 00-19: 00 saatleri arasında, AmfiPark't yapılacak. Şenlikte gençlere yönelik Barfiks, Dart, 3'lük, Powerlifting Deadlift ve Şut yarışmaları düzenlenecek. Kafadenk, Melodram, Doğukan Hazar Yerlikaya konserleri ile Dj Performansları olacak. Yarışma kayıtlarının, 10: 00-13: 00 saatleri arasında, AmfiPark'ta kurulacak stantta yapılacak. - DENİZLİ