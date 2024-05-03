Pamukkale Belediyespor'dan 3 sporcu U23 Milli Takımı'na davet - Son Dakika
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Pamukkale Belediyespor'dan 3 sporcu U23 Milli Takımı'na davet

Pamukkale Belediyespor\'dan 3 sporcu U23 Milli Takımı\'na davet

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Pamukkale Belediyespor'dan Halil Kef, İlker Gündüz ve Yavuz Tutar, U23 Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alacak.

03.05.2024 15:58  Güncelleme: 16:09
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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Pamukkale Belediyespor'dan 3 sporcu U23 Milli Takımı'na davet edildi. Mavi-beyazlı takımdan Halil Kef, İlker Gündüz ve Yavuz Tutar ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda yer alacak.

Bu sezon yer aldığı Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Mavi-beyazlı ekip yeni sezonda tarihinde ilk kez Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde boy gösterecek. Şampiyonluk mutluluğunu yaşayan Pamukkale Belediyespor'da bu kez de milli takımdan gelen davet mutluluk yaşattı. Türkiye Basketbol Federasyonu U 23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takım aday kadrosunu açıkladı. 2024 U 23 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlı takımın kadrosunda Pamukkale Belediyespor'dan Halil Kef, İlker Gündüz ve Yavuz Tutar da yer alacak. Milli Takım aday kadrosunda yer alan sporcular 6-13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak olan kampa katılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pamukkale Belediyespor'dan 3 sporcu U23 Milli Takımı'na davet - Son Dakika

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