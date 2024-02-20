Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Play-off\'a lider olarak çıkıyor

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Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımı ilk kez mücadele ettiği Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi A Grubu'nda bitime bir hafta kala play-offa lider olarak çıkmayı garantiledi. Ligdeki son maçını bu hafta Tuzlaspor ile yapacak olan mavi-beyazlı takım yarı final biletini almak için Amedspor ile 9-16 Mart tarihinde iki maç oynayacak.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün ilk aktif branşı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk kez Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele ediyor. Mavi-beyazlılar 8 takımlı A Grubu'nda yer alırken, sezonun ilk maçında İzmir RSK'ya yenilen Pamukkale Belediyespor sonrasında oynadığı tüm maçları kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. İlk devreyi 14 puanlı lider İzmir RSK'nın ardından 13 puanla 2. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar ikinci devrede fırtına gibiydi. Ligdeki ilk tek mağlubiyetini aldığı İzmir RSK ile oynadığı maçı 64-50 kazarak ikinci devreye başlayan Pamukkale Belediyespor iddiasını ortaya koydu. Sırasıyla Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 80-40, 1453 İstanbul Engelliler'i 63-52, Konya Engelliler'i 76-43, Kocaeli Engelliler'i 94-40 yenen mavi-beyazlı takım sezonun son deplasman maçında Amasya temsilcisi Gümüşhacıköy'ü de 65-29 yenerek adını zirveye adeta kazıdı. Sezonun son maçında sahasında Tuzla Belediyesi Engeliler takımını konuk edecek olan Pamukkale Belediyespor, bu maça play-offa lider yükselmeyi garantilemiş olarak çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 13 maçın 12'sini kazanan mavi-beyazlı ekip 25 puan topladığı maçlarda 881 sayı tarken, 614 sayıya da engel olamadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde A ve B Grupları'nda ilk 4 sırayı alan 8 takım arasında oynanacak olan Play-off'larda Pamukkale Belediyespor'un rakibi belli oldu. B Grubu'nu 4. Sırada tamamlayan Diyarbakır temsilcisi Amedspor ile 9 Mart'ta deplasmanda ve 16 Mart'ta Denizli'de karşılaşacak olan mavi-beyazlılar turu geçmesi halinde yarı finale yükselecek. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nden 2 takım Süper Lig'e yükselecek.

"Takımımız bu sezon çok başarılı sonuçlara imza attı"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tekerlekli sandalye basketbol takımının ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de aldığı başarılı sonuçların mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Takımımız bu sezon çok başarılı sonuçlara imza attı. Sezonun ilk maçını kaybettikten sonra oynadığı 12 maçı da kazanan sporcularımız hem Pamukkale'mizi hem de Denizli'mizi gururlandırdı. Ligin bitimine 1 hafta kala Play-off'a adını yazdıran takımımızın sporcu, antrenör ve yöneticilerini kutluyorum. Sezon başında belirlenen Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Yapılacak play-off maçları sonunda Süper Lig'e çıkacak olan 2 takımdan birinin Pamukkale Belediyespor olacağına inancım tam. Sporcularımızın bu büyük mücadelesi ve elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu başarının şampiyonlukla taçlanmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ