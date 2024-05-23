Pamukkale Belediyesporlu İlker Gündüz, U 23 Milli Takımına Davet Edildi

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Yeni sezonda Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Pamukkale Belediyespor'da bir kez daha milli sevinç yaşanıyor. Takımın genç sporcularından başarılı basketbolcu İlker Gündüz, U 23 Milli Takımının hazırlık kampı ve turnuvasına davet edildi.

Bu sezon mücadele ettiği Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig vizesini alan Pamukkale Belediyespor'da bu kez de milli sevinç yaşanıyor. Mavi-beyazlı takımın genç oyuncularından İlker Gündüz, geçtiğimiz ay içinde U 23 Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti. Başarılı sporcu bu kez de hem hazırlık hem de Avrupa Şampiyonası kadrosuna davet edildi. 22-30 Haziran 2024 tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak olan IWBF U23 EURO CUP (Tekerlekli Sandalye Basketbol U 23 Avrupa Şampiyonası) hazırlıklarına devam eden U 23 Milli Takımının aday kadrosuna Pamukkale Belediyesporlu İlker Gündüz de davet edildi. Başarılı sporcu 24-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara'daki kamp ile 31 Mayıs-03 Haziran 2024 tarihlerinde Hollanda'da yapılacak hazırlık turnuvasına katılacak. 15 sporcunun yer aldığı U 23 Milli Takımı bu turnuva ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak. - DENİZLİ