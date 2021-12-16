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Pamukkaleli dartçılar bölge turnuvasında iddialı - Son Dakika

Pamukkaleli dartçılar bölge turnuvasında iddialı

16.12.2021 15:01
Pamukkaleli dartçılar bölge turnuvasında iddialı

Pamukkale Belediyespor'un sporcularından başarı haberleri gelmeye devam ederken, Pamukkaleli sporcular yarışmalara katılmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediyespor'un sporcularından başarı haberleri gelmeye devam ederken, Pamukkaleli sporcular yarışmalara katılmaya devam ediyor. Pamukkaleli Dartçılar, Denizli'de gerçekleşecek olan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Bölge Turnuvaları'nda derece peşinde koşacak.

Pamukkale Belediyesporlu 12 sporcu, Denizli'de gerçekleşecek olan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Bölge Turnuvalarına katılacak. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Bölge Turnuvaları; 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde Adıyaman ve Ankara ile birlikte ilimizde Kınıklı KYK Spor Salonunda yapılacak.

Pamukkale Belediyespor dartçıları iddialı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nca ilk ayak müsabakaları Eylül ayında Ankara'da yapılmış ve Pamukkale Belediyesporlu sporcular buradan 5 altın, 1 gümüş ve 4 de bronz madalya ile dönmüşlerdi. Ekim ayında Antalya'da gerçekleşen ikinci ayak müsabakalarından da 3 altın, 1 gümüş ve 5 de bronza madalya ile dönen mavi-beyazlı dartçılar, 3. ayak bölge turnuvasında da başarı grafiğini yükseltmekte iddialı. 18-19 Aralık tarihlerinde Denizli'de yapılacak olan Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 3. Ayak Bölge Turnuvalarına Kınıklı KYK Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Bu turnuva ile Denizli'de önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmış olacak. Türkiye Dart Şampiyonası müsabakaları; Cumartesi ve Pazar günleri kadınlar ve erkekler için, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde gerçekleşecek. Turnuvanın açılışı Cumartesi saat 10.00'da yapılırken, Yıldız maçları saat 10.00'da; Gençler maçları saat 13.00'da; Büyükler maçları ise saat 16.00'da başlayacak. Denizli'deki turnuvaya 42'si Denizli'den olmak üzere toplam 216 sporcu katılacak. - DENİZLİ

Pamukkaleli dartçılar bölge turnuvasında iddialı
Pamukkaleli dartçılar bölge turnuvasında iddialı

Pamukkale, Türkiye, Denizli, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkaleli dartçılar bölge turnuvasında iddialı - Son Dakika Spor


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