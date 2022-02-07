Pamukkaleli halterci Türkiye 3. oldu

Pamukkale Belediyesporlu Mehmet Avcıl, Çorum'da düzenlenen Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Rekortmen sporcu 2022 yılına da madalya ile başlamış oldu.

Türkiye Halter Federasyonu 2022 Faaliyet programında yer alan Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Çorum'da yapıldı. Teyfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya ülke genelinden 148'i kadın, 210 erkek olmak üzere toplam 358 sporcunun katıldı. Pamukkale Belediyespor'un halter branşında yer alan 6 sporcu şampiyonada mücadele verdi. 67 kilogramda Fatih Çetin, 61 kilogramda Halil İbrahim Altıntaş, 81 kilogram Veli Yokuş, 89 kilogramda Bahadır Emer ve 102 kilogramda Ali Osman Çınlar ilk kez katıldıkları şampiyonada derece elde edemedi. Yine Pamukkale Belediyespor çatısı altında spor yaşamına devam eden 96 kilogram sporcusu Mehmet Avcıl, geçen yıl rekor kırdığı halterde bu yıl da madalyalarına devam ediyor. Başarılı sporcu Çorum'daki Türkiye Şampiyonası'nda koparmada 141 kilogram ve silkmede de 175 kilogram kaldırarak toplamda 316 kilogramla kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Mehmet Avcıl, 2022 yılına da madalya ile başlamış oldu. Başarılı sporcu Mayıs ayında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek olan Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın Ankara'daki kampına katıldı.

"Türkiye Şampiyonası tecrübe kazanmak adına önemli idi"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her branşta sporcuların başarılı olması için gereken ne varsa yaptıklarını ifade ederek, "Pamukkale'nin bir spor ilçesi olması için çalışmalar yapıyoruz. Spor kulübümüzün aktif branşlarından olan halterde rekortmen sporcumuz var. Geçen yıl Türkiye çapında rekor kıran Mehmet Avcıl, bu yıla da derece ile başladı. Aynı zamanda ay-yıldızlı milli takımımızda yer alan sporcumuzu kutlarım. Kategorilerine göre daha büyük sporcularla yarışan diğer haltercilerimiz için Çorum'daki Türkiye Şampiyonası tecrübe kazanmak adına önemli idi. Ben tüm branşlarda yer alan sporcularımıza ve onları gelişiminde katkı sahibi olan antrenör arkadaşlarımıza başarılar dilerim" diye konuştu. - DENİZLİ