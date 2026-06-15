Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
15.06.2026 19:23
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Yunanistan'ın Panathinaikos basketbol takımı, başantrenör Ergin Ataman ile sözleşmesini sonlandırdı.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ataman'a veda etti.

Veda paylaşımında 4 kupa (1 Avrupa Ligi, 1 Yunanistan Süper Ligi ve 2 Yunanistan Kupası) da yer alırken 60 yaşındaki başantrenör, başkan Dimitris Giannakopoulos ile yan yana durumda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Atina'da, bu ülkede çok güzel vakit geçirdim. Pana ile çalıştığım için çok gururluyum. Bu dört kupayı da kulübe kazandırdığım için çok mutluyum. Özellikle Avrupa Ligi şampiyonluğunu. Hayatım boyunca bugünleri, taraftarları, Panathinaikos ailesinin desteğini hatırlayacağım. Yunanistan ve Türkiye'ye vermeye çalıştığım katkıdan dolayı da çok gururluyum. Yunanistan'da tanıştığım tüm arkadaş canlısı insanlardan da çok memnunum. Birlikte geçirdiğimiz bu 3 yıl için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz için yeni bir sayfa açma zamanı."

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise "Ergin ile çalışmak bir rüya gibiydi. Benim için her zaman Avrupa basketbolunun favorisi olacak, bu hiç değişmeyecek. Bir rüyam vardı, kulübe bir Avrupa Ligi şampiyonluğu getirmek istedim. 17. sıradaydık, 'Ergin'i nasıl Panathinaikos'a getireceğim' diye düşünüyordum. Sonrasında onu gelmeye ikna ettim. Başarısını kanıtladı, bizi bir yılda 17. sıradan alıp Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Diğer yıllarda hep savaştık, ikimiz de sistemle savaşan birer savaşçıyız. Bu 4 kupa için çok gururluyum. Savaş olmasaydı kazandığımız kupalar daha fazla olurdu. İkimiz de genciz, sağlıklı olacağımızı umalım. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz." şeklinde konuştu.

Panathinaikoslu taraftarlar, kulübün paylaşımının altına Türk başantrenöre teşekkür mesajları yazdı.

Yunanistan ekibinde 3 sezon görev yapan Ergin Ataman, Panathinaikos ile 1'er kez Avrupa Ligi ve Yunanistan Süper Ligi ile 2 defa Yunanistan Kupası zaferi yaşadı.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Ergin Ataman, Yunanistan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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