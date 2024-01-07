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Panathinaikos, Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Panathinaikos, Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti

Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ikinci maçta Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti. Andraz Sporar'ın attığı gollerle galibiyeti alan Panathinaikos, liderlik koltuğuna oturdu.

Panathinaikos, Panaitolikos\'u 2-1 mağlup etti
07.01.2024 - 20:23,
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ikinci maçta Panaitolikos'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 17. haftasında Panaitolikos'u konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar'ın golleri getirdi.

Panaitolikos'ta Levan Shengelia, 90+2'de bulduğu gol ile farkı bire indirse de başka gol olmayınca Panathinaikos, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 2. maçını da kazandı. Bu galibiyetle Panathinaikos, puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 38 puanlı PAOK'un önünde liderlik koltuğuna otururken, 14 puanlı Panaitolikos ise 11. sırada kaldı.

Kaynak: AA
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