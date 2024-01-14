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Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi - Son Dakika
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Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, yeni takımı ile ilk kez açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in etkisiyle Panathinaikos'a geldiğini belirten Samet, "Buraya gelmemde Fatih Terim'in etkisi çok büyük. Türk futbolcular onunla çalışmayı çok ister. Biraz heyecanlıyım ancak bu heyecanımın performansımı artıracağını düşünüyorum" dedi.

14.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:21
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den Panathinaikos'a kiralanan savunma oyuncusu Samet Akaydin, yeni takımı ile ilk kez açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRK, FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTER"

Yunan takımı Panathinaikos'a gelmesinde Fatih Terim'in büyük rolü olduğunu söyleyen Samet, "Panathinaikos'un taraftar grubunun çok etkili olduğunu biliyorum, Yunanistan'da büyük bir camia olduğunu biliyorum. Buraya gelmemde Fatih Terim'in etkisi çok büyük. Türk futbolcular onunla çalışmayı çok ister. Biraz heyecanlıyım ancak bu heyecanımın performansımı artıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Yeni takımı hakkında konuşan Samet, "Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Kişisel hedeflerden ziyade ortak hedefimiz Panathinaikos'u şampiyon yapmak. Benim hedefim kendimi en hazır hale getirip Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gidebilmek. Ben sahada asla vazgeçmeyen, hırsımla öne çıkan bir oyuncuyum. Bunu da taraftarlarımıza göstereceğim" dedi.

Panathinaikos\'un yolunu tutan Samet Fatih Terim\'i öve öve bitiremedi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ahmet Demir: Rahmetli Kemal Sunalın sakar şakir filmi var diyorlar ya orda artık İstanbul düşünsün diye o misal şimdi Terim düşünsün heran bomba Yanıtla 4 0

Panathinaikos, Samet Akaydın, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi - Son Dakika
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