Pandev'den Türkiye'ye Destek Mesajı

Kuzey Makedonya Milli Takımı, yarın Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da Türkiye'nin konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde Kuzey Makedonya Sportif Direktörü Goran Pandev, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Montella'nın gelişiyle bir ivme kazandığını ve Makedonya olarak Dünya Kupası'nda Türkiye'yi destekleyeceklerini belirten Pandev, "Bu ülkede her zaman harika hissediyorum. Yarın çok değerli bir maç olacak. Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda harikalar yarattılar. Bunu gururla izledik. Türkiye, Montella'nın göreve gelmesiyle inanılmaz bir ivme kazandı. Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Kuzey Makedonya olarak her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'A ÖMRÜM BOYUNCA BAŞARILAR DİLİYORUM'

2014-15 sezonunda forma giydiği Galatasaray'da güzel günlerinin geçtiğini hatırlatan Pandev, "Galatasaray'da çok değerli günlerim geçti. Ligde şampiyonluk kupasını getirdik. Bu ülkede çok arkadaşım var. Ne zaman gelsem çok mutlu hissediyorum. Ailem de Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray'a ömrümüz boyunca her zaman başarılar diliyoruz" diye konuştu.

KUZEY MAKEDONYA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Kuzey Makedonya Milli Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanla yarın oynanacak karşılaşmanın son çalışmasını gerçekleştirdi.