''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı

08.04.2026 23:03
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Göztepe mücadelesinin ardından konuştu. Sakatlık durumu hakkında çok fazla bilgi almak istemediğini ifade eden milli oyuncu, ''Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlığımla ilgili bir şey söylerlerse ve öğrenirsem ona takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemem lazım'' dedi.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 2-1 kazanılan Göztepe mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

LUCESCU İÇİN AÇIKLAMA

Hayatını kaybeden Mircea Lucescu'yu saygıyla anan Barış Alper Yılmaz, "Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

"KAPTAN OLMAK GURUR VERİCİ"

Galatasaray'da ilk kez sahaya kaptan olarak çıkması hakkında konuşan milli isim, "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"PANİK ATAĞIM VAR, BANA SÖYLEMEMELERİ LAZIM''

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren 25 yaşındaki yıldız oyuncu, "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlığımla ilgili bir şey söylerlerse ve öğrenirsem ona takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemem lazım. Bir şey olmaz inşallah.'' şeklinde konuştu. 

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Adamsin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
