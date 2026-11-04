PAOK'ta forma giyen Cedi Osman menisküs yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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PAOK'ta forma giyen Cedi Osman menisküs yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak

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Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildi ve oyuncu ameliyat edilecek. Gelecek günlerde artroskopik operasyon geçirecek olan Cedi Osman, sahalardan bir süre uzak kalacak.

Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sağ dizinde meydana gelen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilecek.

Kulübün açıklamasında, sakatlığı nedeniyle MR taramasından geçen Cedi Osman'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi.

Sahalardan bir süre uzak kalacak milli basketbolcunun gelecek günlerde "artroskopik operasyon" geçireceği ifade edildi.

Cedi Osman, son olarak takımının BKT Avrupa Kupası'nda İtalya ekibi Roma Basketbol'u 113-111 yendiği maçta 25 sayı kaydetti. Bu sezon formda bir performans sergileyen skorer oyuncu, BKT Avrupa Kupası'nda 22,2 sayı, 4,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA
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