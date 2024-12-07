KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 10 maçı da kazanan lider Papara Göztepe yarın deplasmanda Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İzmir ekibi, 3 galibiyeti bulunan rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 9 galibiyetle 2'nci sırada yer alan İnfo Yatırım Karşıyaka ise Balıkesir deplasmanında 14.00'te Havran Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı ekip taraftarları konulan deplasman yasağı nedeniyle maça alınmayacak.
Son Dakika › Spor › Papara Göztepe Çanakkale Belediyespor ile Karşılaşacak - Son Dakika
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