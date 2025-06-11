Papara Park çevresi ve altındaki dükkanların kullanım hakkı Trabzonspor\'a tahsis edildi

Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki dükkanların kullanım haklarının Trabzonspor'a tahsisini kapsayan protokol, Papara Park'ta düzenlenen törenle imzalandı.

Akyazı Yerleşkesi için düzenlenen törene Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Başkan Ertuğrul Doğan, imzalanan protokolün Trabzonspor için çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Trabzonsporumuz için çok önemli bir günü yaşıyoruz. Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak anılan ancak uzun süredir kulübümüze kazandırılamayan ve kiralama süreci tamamlanamayan tesisleri nihayet Trabzonsporumuza kazandırmış bulunuyoruz. Stadyumun alt bölümünde yer alan iş yerleri ve çevresindeki alanlar uzun zamandır atıl durumdaydı. Bu bölgeleri hem Trabzonspor'umuza hem de Trabzon halkına hizmet edecek, ekonomik değer sağlayacak projelerle değerlendireceğiz. Ayrıca, stadyumun yan tarafında bulunan yaklaşık 105 dönümlük arazinin tamamının tahsisini de kulübümüze kazandırdık. Buradaki temel hedefimiz, bu alanları kalıcı 'gelir getirecek' projelerle kulübümüze yıllık 15-20 milyon Euro aralığında katkı sağlamak. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ve Mustafa Şen'e, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten herkesin büyük emeği ve gayreti oldu. Kulübümüz adına son derece önemli bir kazanım olduğunu düşünüyor, camiamız adına emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaretleri sırasında gündeme getirdiğimiz ve kendilerine arz ettiğimiz; Spor Bakanımız ile Trabzonspor Kulübü Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da hazır bulunduğu bir ortamda, Akyazı'daki spor kompleksinin kulübümüze uzun süreli tahsisi ile çevresindeki tüm alanların Trabzonspor'un tasarrufuna verilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu gelişme, kulübümüz açısından son derece kıymetli bir aşamayı temsil etmektedir. İnşallah bu alanlar ekonomik anlamda kulübümüze büyük katkılar sağlayacaktır. Amacımız, burayı yalnızca maç günlerinde değil, yılın 365 günü yaşayan ve şehrimize değer katan bir yaşam alanına dönüştürmektir" diye konuştu.

Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ise tesislerin kullanımının kulübümüze tahsis edilmesinin çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Stadyumun çevresindeki alanlar ile stadyumun altındaki yaşam alanları ve dükkanların kullanım hakkı Trabzonsporumuza ait değildi. Bu açıdan bakıldığında, tesislerin tamamının uzun süreli olarak Trabzonspor'un kullanımına tahsis edilmesi son derece önemli bir adımdır. Trabzonsporumuzun, buraya çok önemli markaları kazandırarak Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni bir yaşam merkezi haline getireceğine olan inancımız tamdır. Bu vizyon doğrultusunda attığımız adımın kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, sürece katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Son olarak söz alan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin Trabzonsporumuza kazandırılmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Kompleks bünyesinde yer alan 16 dükkan ve tüm müştemilatın, hem şehrimize hem de kulübümüze önemli hizmetler sunacağına inanıyorum. Aynı zamanda bu alanların kulübümüze ciddi bir ekonomik gelir sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sürecin bir parçası olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Böyle anlamlı bir gelişmeyi bizlere nasip ettiği için Rabbime şükrediyor; başta devlet büyüklerimiz olmak üzere, emeği geçen tüm değerli isimlere ve sayın vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli adımın kulübümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON