Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

16.03.2022 15:53
Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Milli sporcular Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.

Milli sporcular Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda P1 - Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca SH1 kategorisinde Taha Yasin Küsmüş, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl'den oluşan milli takım, 1652 puanla bronz madalya kazandı.

Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası
Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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