Para Halter Dünya Kupası, Dubai\'de başlıyor

Spor

Para Halter Dünya Kupası, Dubai'de yarın başlayacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 29 Şubat-6 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı da veren organizasyona katılacak milli takım kafilesi, bu ülkeye ulaştı.

Dubai'de antrenörler Ergun Batmaz, Mehmet Semih Ceylan ve Nurcihan Gönül'ün yönetiminde son çalışmalarını yapan milli sporculardan Nazmiye Muratlı (45 kilo), Sibel Çam (73 kilo), Besra Duman (55 kilo), Abdullah Kayapınar (49 kilo), Uğur Yumuk (72 kilo) ve Faruk Öztürk (+107 kilo) madalya mücadelesi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Çok önemli bir müsabaka için buradayız. Sporcularımızın hazırlıkları tamam ve yarışma saatini bekliyoruz. Paris olimpiyatları kota müsabakası olduğu için önemli bir yarışma. Federasyon olarak sporcularımızın her zaman yanındayız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. ???????