Para Halterciler Dünya Kupası'nda Paralimpik Oyunları Kotası İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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Spor

Para Halterciler Dünya Kupası'nda Paralimpik Oyunları Kotası İçin Mücadele Edecek

Para Halterciler Dünya Kupası\'nda Paralimpik Oyunları Kotası İçin Mücadele Edecek

Türkiye Halter Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, para halterciler Paris 2024 Paralimpik Oyunları için son kota müsabakası olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Türkiye adına yarışacak sporcuların kotaları garanti olmasına rağmen, puanlarını korumak ve kota sayısını artırmak için mücadele edecekler.

04.06.2024 12:03
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Para halterciler, Gürcistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda paralimpik oyunları kotası için mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için son kota müsabakası olan organizasyon, 16-27 Haziran tarihlerinde başkent Tiflis'te gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye adına kadınlarda Nazmiye Muratlı, Besra Duman ve Sibel Çam, erkeklerde ise Abdullah Kayapınar, Uğur Yumuk, Faruk Öztürk ve Muhammed Kaan Aktürk yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım antrenörü Ergün Batmaz, Dünya Kupası hazırlıklarında sona yaklaştıklarını belirterek, "Tüm sporcularımız Paris 2024 kotasının içerisinde. 4 sporcumuzun kotası garanti. Burada puanlarımızı korumak, kota sayımızı artırmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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