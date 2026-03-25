Para Judo Dünya Kupası'ndan 5 Madalya - Son Dakika
Para Judo Dünya Kupası'ndan 5 Madalya

25.03.2026 23:42
Gürcistan'da düzenlenen Para Judo Dünya Kupası'nda Türkiye, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Gürcistan'da düzenlenen Para Judo Dünya Kupası'na katılan milli sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 24 ülkeden 163 sporcunun katılımıyla başkent Tiflis'te gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

İlk gün Gökçe Yavuz (J1 erkekler 81 kilo) ve Zeynep Bozdemir'in (J2 kadınlar 52 kilo) bronz madalya kazandırdığı Türkiye, son günde 3 madalya daha aldı.

Merve Uslu Hajabipour (J1 kadınlar 60 kilo) ve Duygu Çete (J2 kadınlar 70 kilo) gümüş, Esmer Taşkın (J1 kadınlar 70 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Judo Dünya Kupası'ndan 5 Madalya - Son Dakika

SON DAKİKA: Para Judo Dünya Kupası'ndan 5 Madalya - Son Dakika
