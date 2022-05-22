Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı

Ürdün'de devam eden Para Masa Tenisi Al-Watani Açık Turnuvası'nda milli sporcular, 8 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Amman'da düzenlenen turnuva sona erdi.

Para Masa Tenisi Milli Takımı, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz toplam 8 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Tek kadınlar kategori 10:

Altın madalya: Ümran Ertiş

Tek kadınlar kategori 4:

Gümüş madalya: İrem Oluk

Tek erkekler kategori 5:

Bronz madalya: Hamza Çalışkan

Tek erkekler kategori 4:

Bronz madalya: Süleyman Vural

Çift kadınlar kategori 20:

Gümüş madalya: Ümran Ertiş

Çift erkekler kategori 8:

Altın madalya: Süleyman Vural

Karışık kategori 8:

Altın madalya: İrem Oluk-Süleyman Vural

Karışık kategori 20:

Bronz madalya: Ümran Ertiş???????