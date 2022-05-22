Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı

22.05.2022 13:10
Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı

Ürdün'de devam eden Para Masa Tenisi Al-Watani Açık Turnuvası'nda milli sporcular, 8 madalya elde etti.

Ürdün'de devam eden Para Masa Tenisi Al-Watani Açık Turnuvası'nda milli sporcular, 8 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Amman'da düzenlenen turnuva sona erdi.

Para Masa Tenisi Milli Takımı, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz toplam 8 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Tek kadınlar kategori 10:

Altın madalya: Ümran Ertiş

Tek kadınlar kategori 4:

Gümüş madalya: İrem Oluk

Tek erkekler kategori 5:

Bronz madalya: Hamza Çalışkan

Tek erkekler kategori 4:

Bronz madalya: Süleyman Vural

Çift kadınlar kategori 20:

Gümüş madalya: Ümran Ertiş

Çift erkekler kategori 8:

Altın madalya: Süleyman Vural

Karışık kategori 8:

Altın madalya: İrem Oluk-Süleyman Vural

Karışık kategori 20:

Bronz madalya: Ümran Ertiş???????

Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı
Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı

YORUMLAR
500
Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası sona erdi Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası sona erdi Para masa tenisçilerden Ürdün'de 4 madalya Para masa tenisçilerden Ürdün'de 4 madalya
Kaynak: AA

Gümüş, Altın, Milli, Ürdün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:42:42. #1.13#
SON DAKİKA: Para masa tenisçiler, Ürdün'de 8 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement