Para masa tenisçilerden Ürdün'de 4 madalya

Ürdün'de devam eden Para Masa Tenisi Al-Watani Açık Turnuvası'nda milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenen turnuvada 10. kategoride mücadele eden Ümran Ertiş altın, 4. kategoride İrem Oluk gümüş, Süleyman Vural bronz, 5. kategoride Hamza Çalışkan da bronz madalya elde etti.

16 ülkeden 91 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın sona erecek.