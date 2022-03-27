Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Open Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi

Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Open Turnuvası

27.03.2022 13:34
Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Open Turnuvası

Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Open Turnuvası'nda özel sporcular, 4 altın ve bir bronz madalya elde etti.

Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Open Turnuvası'nda özel sporcular, 4 altın ve bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katalonya'nın Costa Brava bölgesinde düzenlenen organizasyonda Para Masa Tenisi Milli Takımı'ndan tek kadınlarda Ebru Acer altın, Lara Samsunlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Karışık takımda Sümeyra Türk, Güney Koreli takım arkadaşı Kim Bogyeom ile altın madalyaya uzandı.

Çift kadınlarda ise Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi, altın madalya kazandı.

Açıklamada federasyon, 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda milli sporculara başarılar diledi.

YORUMLAR
500
Manisalı judocu Sümeyye Kaya Avrupa 3'üncüsü oldu Manisalı judocu Sümeyye Kaya Avrupa 3'üncüsü oldu Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi

Bronz Madalya, Costa Brava, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Open Turnuvası - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:53 Mersin'de köpek sürüsü, yoldan geçen genç kıza saldırdı!
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 13:39:56. #1.13#
SON DAKİKA: Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Open Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement