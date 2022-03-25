Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası - Son Dakika

Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 7 sporcuyla yer aldığı organizasyonda ilk gün tekler kategorisi maçları oynandı.

Müsabakalar sonunda milli sporculardan Hatice Duman, Nergiz Altıntaş, Neslihan Kavas ve Merve Cansu Demir yarı finale yükseldi.

Hamza Çalışkan'ın çeyrek finalde elendiği organizasyonda, diğer milli sporcular İrem Oluk ile Süleyman Vural ise gruplarından çıkamadı.

Şampiyona tekler, çiftler ve karışık kategorisinde maçlarla devam edecek.