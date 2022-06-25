Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi

25.06.2022 00:08
Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mamak Başak Gençlik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 23 ilden 23'ü kadın 113 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, şampiyonaya yoğun katılım olduğunu belirtti.

Tüm sporculara katılımlarından dolayı teşekkür eden Ergezen, "Bugün burada her alanda şampiyon olan isimler var. Aramıza yeni katılan sporcularımızın böylesine tecrübeli isimlerle rekabet etmesi kendileri için de çok faydalı oldu. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kategorilerinde birinci olan sporcular ise şöyle:

Erkekler:

Klas 1-2

Naci Yener

Klas 3

Ramazan Sincar

Klas 4

Abdullah Öztürk

Klas 5

Ali Öztürk

Klas 6

Kubilay Mengüç

Klas 7

Adem Çetin

Klas 8

Mustafa Özdemir

Klas 9

Kerim Özay

Klas 10

Aydın Demirkol

Kadınlar:

Klas 3

Nergis Altıntaş

Klas 4-5

İrem Oluk

Klas 6-7

Kübra Korkut

Klas 8-9

Neslihan Kavas

Klas 10

Merve Cansu Demir

YORUMLAR
500
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'an Veda Mesajı: 'Teşekkürler Türkiye ve Hoşça Kal' Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott'an Veda Mesajı: 'Teşekkürler Türkiye ve Hoşça Kal' Sağlık Bakanı Koca'nın katıldığı toplantının detayları belli oldu Sağlık Bakanı Koca'nın katıldığı toplantının detayları belli oldu
Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:39 Ümit Özdağ'dan "Acil Durum" çağrısı! Siyanür borularından birisi kırıldı, 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 00:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement