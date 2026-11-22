Türkiye, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. 16 sporcuyla mücadele eden milli takım, organizasyonda takım halinde dünya 2'nciliği elde etti.

Güney Kore'nin Muju şehrinde düzenlenen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda 62 ülkeden 245 sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 10 madalyaya ulaştı ve takım halinde dünya 2'ncisi oldu.

Şampiyonada K44 kategorisinde Mahmut Bozteke (63 kilo) ve Emre Bulgur (80 kilo) altın, Gamze Özcan (57 kilo) ve Adem Arda Özkul (+80 kilo) bronz madalya kazandı. K41 kategorisinde ise Semra Çelik (52 kilo) ve Nisanur Yiğit (65 kilo) altın, Sevim Nur Türkmen (47 kilo) gümüş, Sabit Köse (58 kilo), Fatih Gültekin (70 kilo) ve Yaşar Sami Gökbaba (80 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.

TANRIKULU: DÜNYA ŞAMPİYONASINI BAŞARI İLE NOKTALADIK

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, elde edilen başarıdan dolayı milli takımı tebrik ederek, "Dünya Şampiyonası'nı başarıyla noktalıyoruz. Hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kadar daha da iyi hale gelmek. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızı yetiştiren aileleri, antrenörleri ve kulüplerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.