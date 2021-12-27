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Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi - Son Dakika

Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi

27.12.2021 14:37

Ekonomisi dibe vuran ve iflasın eşiğinde olduğu söylenen Barcelona, Manchester City'nin yıldızı Ferran Torres'i şehre getirdi. Barcelona'nın bu transfer için 65 milyon euro ödeyeceği öne sürülüyor. Messi'yi elde tutamayan Katalan devinin kaynağı nasıl yarattığı tartışma konusu oldu.

Dünyada ara transfer döneminin ilk bombasını Barcelona patlattı. Katalan devi, Ferran Torres'i sağlık kontrollerinden geçirmek için Barcelona'ya getirdi.

65 MİLYON EURO

Barcelona'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 55 milyon euro net, 10 milyon euro bonus ödemesi yapacağı aktarıldı.

Paraları yoktu, Messi'yi gönderdiler! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi

"MUTLU OLACAĞI YERE GİDEBİLİR"

Manchester City Guardiola, Torres transferi hakkında ilginç ifadeler kullandı. Guardiola, "Biz futbolcuların mutluluğunu istiyoruz. Nerede mutlu olacağını söylerse, ayrılması gerekiyorsa ayrılır. Onun adına mutluyum" ifadelerini kullandı.

Paraları yoktu, Messi'yi gönderdiler! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi

"PARA YOK"

Barcelona, Lionel Messi'nin sözleşme şartlarını karşılayamadığı için yolları ayırmıştı. PSG'den her şey dahil 50 milyon euro yakın ücret kazanan Messi için "Bütçemiz yok, zor durumdayız" açıklaması yapılmıştı. Ferran'a önemli yatırım yapan Barcelona'nın dar boğazda bu kaynağı nasıl yarattığı tartışma konusu oldu.

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Manchester, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi - Son Dakika
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