Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi

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Dünyada ara transfer döneminin ilk bombasını Barcelona patlattı. Katalan devi, Ferran Torres'i sağlık kontrollerinden geçirmek için Barcelona'ya getirdi.

65 MİLYON EURO

Barcelona'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 55 milyon euro net, 10 milyon euro bonus ödemesi yapacağı aktarıldı.

"MUTLU OLACAĞI YERE GİDEBİLİR"

Manchester City Guardiola, Torres transferi hakkında ilginç ifadeler kullandı. Guardiola, "Biz futbolcuların mutluluğunu istiyoruz. Nerede mutlu olacağını söylerse, ayrılması gerekiyorsa ayrılır. Onun adına mutluyum" ifadelerini kullandı.

"PARA YOK"

Barcelona, Lionel Messi'nin sözleşme şartlarını karşılayamadığı için yolları ayırmıştı. PSG'den her şey dahil 50 milyon euro yakın ücret kazanan Messi için "Bütçemiz yok, zor durumdayız" açıklaması yapılmıştı. Ferran'a önemli yatırım yapan Barcelona'nın dar boğazda bu kaynağı nasıl yarattığı tartışma konusu oldu.