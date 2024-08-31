Paralimpik Oyunlarında Aysel Özgan Gümüş Madalya Kazandı

Spor

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli atıcı Aysel Özgan, kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti. Özgan, 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalyaya uzandı.

Organizasyonda atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı.

Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7'ye yükseltti.