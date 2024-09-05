Ebru Acer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ebru Acer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Ebru Acer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Ebru Acer, para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada'ya karşı zorlu bir maç yapan Acer, 3-2'lik skorla mağlup oldu, ancak bronz madalya ile döndü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ebru'yu tebrik etti.

05.09.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında milli sporcu Ebru Acer, bronz madalya kazandı.

South Paris Arena 4'te oynanan para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, S11 sınıfında yarı finalde Japonya'dan Natsuki Wada ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 11-9'luk skorla kazanan Ebru Acer, ikinci sette rakibine 11-7 mağlup oldu. 3'üncü seti 11-6 kazanarak bir kez daha öne geçen milli sporcu, dördüncü sette önde olmasına rağmen rakibinin üst üste gelen sayılarına engel olamayınca seti 11-9 kaybetti ve sonuç 2-2'ye geldi. Final setini 11-7 kazanan Natsuki Wada, adını finale yazdırdı.

İlk seti 11-9 kazanan Ebru, ikinci seti 7-11 geride tamamladı. Üçüncü seti 11-6 alan milli sporcu, dördüncü sette 9-6 önde olmasına rağmen rakibine üst üste sayılar vererek seti 9-11 kaybetti ve maça 2-2'lik eşitlik geldi. Final setinde daha iyi olan Japon sporcu, seti 7-11, maçı da 3-2 kazanarak finale çıktı. Rakibine mağlup olan Ebru Acer ise bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bronz madalya kazanan milli sporcu Ebru Acer'i tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bak, "Para masa tenisinde paralimpik üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Ebru Acer'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Paris, Spor, Acer, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebru Acer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: Ebru Acer, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement