Paralimpik Şampiyonlar Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Spor

Paralimpik Şampiyonlar Öğrencilerle Buluştu

Milli paralimpik sporcular, Dünya Engelliler Günü kapsamında üniversitede panel düzenledi.

02.12.2024 13:46
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Paralimpik şampiyonu milli sporcular Abdullah Öztürk, Umut Ünlü ve Mahmut Bozteke, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

Üniversitenin Keçiören'deki yerleşkesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen "Engelsiz Yarınlar Öğrenci Paneli"ne milli sporcuları katılım gösterdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, üniversite olarak engelli bireylerin farkında olduklarını belirterek, "Bütün öğrencilerimize engellilerle birlikte yaşama bilinciyle eğitim veren bir üniversiteyiz. Bu bilinçle burada olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devletimiz engellilere yönelik ciddi yasal düzenlemeler ve imkanlar getirdi. Farkındalık oluşturma anlamında güzel bir panel gerçekleştiriyoruz. Bu panele katılarak bize onur veren sporculara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında 2 altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Umut Ünlü, başarıya giden yolda birçok zorluk yaşadığını ancak pes etmeden yoluna devam ettiğini anlatarak, "Kendini hiç sevmeyen bir engelli bireydim. Spordan sonra ise kendimi çok seven bir birey oldum. Öz güvenim arttı. Spor olmasa evden çıkmazdım. Şimdiki mottom sporla engelli bireyleri evden çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlarda en fazla madalya kazanan sporcusu olan milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, spora başlamadan hayat kaygısı taşıdığını dile getirerek, "Spora başladıktan sonra hayatım değişti. Milli formayı temsil etme şansı yakaladım. Başarılarımızla ekonomik ve sosyal anlamda yolumuz çok açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda müşavir oldum, hatta atamamı Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi. Devlet sizi başarınızla ödüllendiriyor. Bu da bizi çok motive etti. Ben de o şanslı sporculardan birisiydim." şeklinde görüş belirtti.

Paris 2024'te altın madalya kazanan milli para tekvandocu Mahmut Bozteke ise "Buraya çiçekli yollardan gelmedik. Zorluklar çektik. Arkamızda çok büyük emeği olan insanlar var. Hiçbir zaman pes etmedim. Her yenilgiden sonra hırslanıp başarıyı yakaladım. Basamak basamak ilerledim bu yolda. Eğer bir engelli birey kendisiyle barışır ve iyi ki engelli olmuşum derse, o zaman tüm engelleri kaldırmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Panelden sonra öğrencilerin fotoğraf çektirdiği milli sporculara Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Köseoğlu, plaket takdim etti.

Tekerlekli sandalye basketbolcuları gösteri maçı yaptı

Organizasyon kapsamında üniversitenin spor salonunda tekerlekli sandalye basketbolcuları gösteri maçı gerçekleştirdi.

TSK Engelli Spor Kulübü Genç Engelliler Basketbol Takımı'nın sporcularının gösteri maçı öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ile milli sporcular da maçı izledi.

Kaynak: AA

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