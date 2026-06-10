Paraşütçülerden Milli Takıma Destek - Son Dakika
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Paraşütçülerden Milli Takıma Destek

Paraşütçülerden Milli Takıma Destek
10.06.2026 10:11
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Çorum'da paraşütçüler, A Milli Takım'a destek için gökyüzünde bayrak açarak uçuş gerçekleştirdi.

Çorum'un Laçin ilçesinde Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek olmak isteyen paraşütçüler, gökyüzünde milli takım formalarıyla Türk bayrağı açtı.

Çorum Sportif Havacılık Ekibi'ne üye bir grup sporcu, Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla uçuş gerçekleştirdi. Laçin ilçesinde havalanan paraşüt sporcuları, milli takım formalarıyla gökyüzünde A Milli Futbol Takımı'nın marşlarını dinleyerek uçuş yaptı. Sporcular daha sonra gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

"Milli takımımıza başarılar dilemek için havada bayraklı bir uçuş yaptık"

Uçuşu gerçekleştiren sporculardan Bilal Yıldız, "Yaklaşık 6 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgileniyorum. Tamamen hobi ve spor amaçlı yapıyorum. Çorum'da yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Laçin'i çok seviyoruz. Manzarası çok güzel, tepesi çok güzel, uçuşu çok güzel, insanları da çok güzel. Bugün özel bir sebeple uçtuk. Milli Takımımıza başarılar dilemek için havada bayraklı bir uçuş yaptık. Çorum Sportif Havacılık ekibi olarak Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.

"Formalarımızı giydik ve Türk bayrağımızla uçuş yaptık"

Türk bayraklarıyla uçuş yaptıklarını söyleyen Kasım Ünal, "Bugün uçuşumuzun özel bir sebebi var. Milli Takımımızın Dünya Kupası'na çıkışı şerefine formalarımızı giydik ve Türk bayrağımızla uçuş yaptık.Tepeye çarpan rüzgarı kullanarak yelken dediğimiz bir uçma tekniğini kullanıyoruz. Tepenin üzerinde geziyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Milli Takım, Havacılık, Futbol, Çorum, Yaşam, Spor, Son Dakika

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