Paraya para demeyecek! Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Paraya para demeyecek! Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı dudak uçuklatıyor

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Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun açılışa maçında Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Spartak Moskova'nın, milli futbolcuya 3 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Galatasaray'da 1 milyon euro kazanan milli futbolcunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

09.08.2024 10:16  Güncelleme: 10:26
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Büyük heyecana sahne olacak olan Trendyol Süper Lig bu akşam başlıyor. 2024-25 sezonunun açılışa maçında Hatayspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da ise gündem Kerem Aktürkoğlu.

SPARTAK MOSKOVA RADARA ALDI

Spartak Moskova'nın Galatasaray'da 1 milyon euro kazanan Kerem Aktürkoğlu'na 3 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Milli futbolcunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 54 maçta 15 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Paraya para demeyecek! Kerem Aktürkoğlu\'nun yeni maaşı dudak uçuklatıyor

Trendyol Süper Lig, Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova, Galatasaray, Hatayspor, Moskova, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paraya para demeyecek! Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı dudak uçuklatıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: çakma yıldız :)) 19 50 Yanıtla
  • Ankara null: kimse almazzzz 8 12 Yanıtla
  • İhsan Terler: Ferhat Beyler sahalara dõnúş yapmışlar?? 7 3 Yanıtla
  • Harun Diri: Sevilla alsın işte marcao dövüp dövüp adam eder???? 3 0 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Boş topçu yedekten maça giren bunpara etmez 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: ferat nerdeydin len seni yok diye az kalsın son dakika krize girecekti..hastamıydın geçmiş olsun..yada çok yoruldun dinlendin mı.. 1 0 Yanıtla
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