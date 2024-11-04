Parende Atarak Kullanılan Taç Gole Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Parende Atarak Kullanılan Taç Gole Dönüştü

Geniş Video İzle

Bölgesel Amatör Lig'de 1966 Edremitspor'un oyuncusu Baran Kaya, parende atarak kullandığı taç ile takım arkadaşı Muhammet Mustafa Gundak'ın gol atmasını sağladı. Bu ilginç pozisyon futbol tarihine geçti.

04.11.2024 19:53  Güncelleme: 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Parende atarak attığı tacı arkadaşı gole çevirdi

1966 Edremitsporlu oyuncu attığı taç ile gündem oluşturdu

BALIKESİR - Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta, yeşil sahalarda ender görünen bir olay yaşandı. 1966 Edremitspor kulübünde forma giyen Baran Kaya'nın parende atarak kullandığı tacı değerlendiren Muhammet Mustafa Gundak atışı gole çevirdi.

Mustafa Kemal Paşa Belediyespor ile 1966 Edremitspor arasında Bursa'da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçının 38. dakikasında 1966 Edremitspor oyuncusu Baran Kaya'nın parende atarak ceza sahasına yaptığı taç atışını takım arkadaşı Muhammet Mustafa Gundak iyi bir vuruş ile gole çevirdi. Bu gol ile 1966 Edremitspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Yapılan bu taç atışı ve devamında gelen gol Türk futbol tarihinin ilginç pozisyonları arasında yer aldı. Karşılaşmadaki bu ilginç pozisyonu ise Edremitli Gazeteci İbrahim Özyurt, cep telefonunun kamerası ile kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olaylar, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Parende Atarak Kullanılan Taç Gole Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
17:54 Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da eylemler yasaklandı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da eylemler yasaklandı
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
09:04 Wanda Nara’dan Icardi’ye bir darbe daha Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha
08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:43 Görevden alınan Ahmet Türk kimdir Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 20:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Parende Atarak Kullanılan Taç Gole Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.