Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atıcılar belirlendi

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli atıcılar, hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporculardan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 gün süren olimpiyat hazırlık kampına katıldı. Milliler, 12 Temmuz'dan itibaren Ankara'daki Eryaman TOHM'da antrenmanlarına devam edecek.

Trap disiplininde olimpiyat kotası sahibi Oğuzhan Tüzün ve Rümeysa Pelin Kaya, olimpiyat öncesi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki grand prix organizasyonunda yarışacak. Millilerin müsabakaları, 13 Temmuz'da başlayacak.

Olimpiyat kotasını alan skeet sporcusu Sena Can ise antrenörü nezaretinde Konya'da antrenmanlarını sürdürüyor.

İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri'nde 22 Temmuz'da hazır bulunacak milli atıcılar, 23 Temmuz'da olimpiyatlara katılmak için Fransa'ya gidecek.