Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atıcılar belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atıcılar belirlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli atıcılar, hazırlıklarına devam ediyor. Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olimpiyat hazırlık kampına katıldı. Oğuzhan Tüzün ve Rümeysa Pelin Kaya ise Bulgaristan'da yarışacak. Sena Can ise Konya'da antrenmanlarını sürdürüyor. Milli atıcılar, 23 Temmuz'da Fransa'ya gidecek.

10.07.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli atıcılar, hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporculardan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 gün süren olimpiyat hazırlık kampına katıldı. Milliler, 12 Temmuz'dan itibaren Ankara'daki Eryaman TOHM'da antrenmanlarına devam edecek.

Trap disiplininde olimpiyat kotası sahibi Oğuzhan Tüzün ve Rümeysa Pelin Kaya, olimpiyat öncesi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki grand prix organizasyonunda yarışacak. Millilerin müsabakaları, 13 Temmuz'da başlayacak.

Olimpiyat kotasını alan skeet sporcusu Sena Can ise antrenörü nezaretinde Konya'da antrenmanlarını sürdürüyor.

İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri'nde 22 Temmuz'da hazır bulunacak milli atıcılar, 23 Temmuz'da olimpiyatlara katılmak için Fransa'ya gidecek.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Pelin Kaya, Azerbaycan, Sena Can, Fransa, Konya, Şimal, Paris, Bakü, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atıcılar belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 13:49:16. #1.13#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atıcılar belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement