Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son sporcular İstanbul'da belirlenecek - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son sporcular İstanbul'da belirlenecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na kota alacak son sporcular İstanbul\'da belirlenecek

Türkiye Güreş Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Elemeleri, 93 ülkeden sporcuların katılımıyla başlayacak. 4 gün sürecek olan elemelerde, Türk Milli Takımı güreşçileri de olimpiyat kotası için mücadele edecek. Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak olan organizasyon, kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edecek ve 12 Mayıs Pazar günü serbest stildeki mücadelelerle sona erecek.

08.05.2024 13:31
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Güreşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son sporcuların belirleneceği Dünya Olimpiyat Elemeleri, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek elemelerde 93 ülkeden sporcular, olimpiyat kotası için mücadele edecek.

Türk Milli Takımı güreşçilerinin de yer alacağı kota mücadelesinde yarın grekoromen stil müsabakaları yapılacak.

Organizasyona 10 Mayıs Cuma günü grekoromen stil ve kadınlar, 11 Mayıs Cumartesi günü kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek.

Dünya Olimpiyat Elemeleri, 12 Mayıs Pazar günü serbest stildeki mücadelelerle tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak son sporcular İstanbul'da belirlenecek - Son Dakika

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