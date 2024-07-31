Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya Yüzme Takımı Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında erkekler 4X200 metre serbest stil finalleri gerçekleştirildi.
Paris'teki La Defense Arena'da yapılan yarışta Büyük Britanya, 6 dakika 59 saniye 43 saliselik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
ABD 7 dakika 78 saliselik derecesiyle gümüş madalya elde ederken, 7 dakika 1 saniye 1 saliselik süreyle Avustralya bronz madalya kazandı.
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