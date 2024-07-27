Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin İlk Altın Madalyaları Kazandı - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin İlk Altın Madalyaları Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Aquatics Centre'da gerçekleştirilen kadınlar 3 metre senkronize tramplen müsabakalarında Çin takımı altın madalya kazandı. ABD ikinci olurken, Büyük Britanya üçüncü oldu. Ayrıca atıcılıkta 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakalarında da Çin altın madalya kazandı.

27.07.2024 15:05
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyalar Çin'e gitti.

Aquatics Centre'da gerçekleştirilen kadınlar 3 metre senkronize tramplen müsabakalarında Yani Chang ve Yiwen Chen'den oluşan Çin takımı, 337.68 puanla ilk sırayı aldı.

Sarah Bacon ve Kassidy Cook'tan oluşan ABD takımı 314.64 puanla gümüş madalya kazandı.

Büyük Britanya için yarışan Scarlett Mew Jensen-Yasmin Harper ikilisi, 302.28 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılkta 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakalarında da madalyalar sahiplerini buldu.

Lihao Sheng-Yuting Huang'dan oluşan Çin takımı, Güney Koreli Hajun Park-Jihyeon Keum ikilisine 16-12'lik üstünlük kurarak altın madalyaya uzandı.

Güney Kore'nin gümüş madalya kazandığı kategoride Islam Saptayev-Alexandra Le'nin temsil ettiği Kazakistan, Almanya'yı 17-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin İlk Altın Madalyaları Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin İlk Altın Madalyaları Kazandı - Son Dakika
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