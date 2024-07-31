Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler dörtlü kürek kategorisinde finaller yapıldı.
Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda Hollanda, 5 dakika 42 saniyelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
İtalya, 5 dakika 44 saniye 40 saliselik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, Polonya ise 5 dakika 44 saniye 59 saliseyle bronz madalya aldı.
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