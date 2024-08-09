Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa-ABD Basketbol Erkekler Finali

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbol erkekler branşında Fransa-ABD finali oynanacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşının yarı final maçları oynandı.

Yarı final ilk maçında Almanya ile karşılaşan Fransa, rakibini 73-69 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci maçta karşılaşan ABD ise Sırbistan'ı 95-91 yenerek finalde Fransa'yla eşleşti. Almanya ile Sırbistan ise bronz madalya maçına çıkacak.

Altın ve bronz madalya maçları yarın oynanacak.

Eşleşmelerin maç programı TSİ şöyle:

12.00 Almanya-Sırbistan

22.30 Fransa-ABD