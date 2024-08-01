Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Milli Sporcular İstanbul'a Döndü - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Milli Sporcular İstanbul'a Döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, İstanbul'a geldi. Milli sporcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile genç sporcular karşıladı. Dikeç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkemize Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca, gelecek hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.

01.08.2024 19:57
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, İstanbul'a geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takımda milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Paris'ten kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Milli sporcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile genç sporcular karşıladı.

"Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu"

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dikeç, 24 yıllık çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Ülkemize Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla olimpiyatlara gittik. Eli boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Çok iyi hazırlandık. Şubatta Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da düzenlenen yarışmada yine birinci olmuştuk. Burada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize yine de gümüş madalya kazandırdık" şeklinde konuştu.

"Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor"

Dikeç, ekipman kullanmaması ve atış stilinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. İnsanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekiyor. Ben bu inançtayım. Dünya basınının konuşması bizi de mutlu ve motive ediyor. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım. Bu sene kotayı biraz geç almıştım. 2024'te ilk 5 veya 7'nin içindeydim. Kotadan sonra madalya aldık. Bu madalyayı 85 milyon Türkiye adına aldık. Bu, bir ekip işi. Tiyatro gibi herkesin bir rolü var. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Elimizden geleni yaptık ve ortaya bir başarı çıktı."

Olimpiyatlara 5. kez katıldığını ve 24 yıldır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini hatırlatan milli atıcı, "Bir sonraki hedefimiz Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları. Paris'te basın açıklamasında da söyledim. Birinci olan arkadaş Damir'e 'Altını sana emanet veriyoruz, 2028'de geri alacağız' dedim. Güldü. 2028'de altın madalyayı alacağız ve sonra Allah nasip ederse bırakma zamanı geldi diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Milli Sporcular İstanbul'a Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Milli Sporcular İstanbul'a Döndü - Son Dakika
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