Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler 77 kilo grekoromen kategorisinde finaller yapıldı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda Japon güreşçi Nao Kusaka, altın madalyanın sahibi oldu.
Kazak Demeu Zhadrayev'in gümüş madalya aldığı organizasyonda Kırgızistan'dan Akzhol Makhmudov ve Ermeni sporcu Malkhas Amoyan bronz madalya elde etti.
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