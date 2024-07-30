Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya Liderliğini Sürdürüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Japonya Liderliğini Sürdürüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti. Ev sahibi Fransa ikinci sıraya yerleşirken, Çin üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise okçuluk branşında kazandığı bronz madalyayla madalya tablosuna girdi.

30.07.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde artistik cimnastis ve kaykayda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 6'ya yükseltti.

Oyunların ikinci gününü dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Fransa ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sırada Çin'in 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzu bulunuyor.

Avustralya 5 altın ve 4 gümüşle, ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Güney Kore beşinci sırada yer alırken organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke konumundaki ABD, listede altıncı. 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronzla toplam 20 madalya kazanan ABD, altın madalya sayısının az olması sebebiyle altıncı sırada yer alıyor.

Türkiye ilk madalyasını aldı

???????

İlk 2 gün sonunda madalya kazanan ülkeler listesine giremeyen Türkiye, bugün okçuluk branşında kazandığı bronz madalyayla, oyunlarda madalya elde eden 36 ülkeden birisi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Japonya

6

2

4

12

Fransa

5

8

3

16

Çin

5

5

2

12

Avustralya

5

4

9

Güney Kore

5

3

1

9

ABD

3

8

9

20

Büyük Britanya

2

5

3

10

İtalya

2

3

3

8

Kanada

2

1

2

5

Hong Kong

2

1

3

Almanya

2

2

Kazakistan

1

2

3

Güney Afrika

1

2

3

Belçika

1

1

2

Azerbaycan

1

1

Romanya

1

1

Özbekistan

1

1

Brezilya

1

2

3

İsveç

1

2

3

Fiji

1

1

Kosova

1

1

Moğolistan

1

1

Polonya

1

1

Tunus

1

1

Moldova

2

2

Hırvatistan

1

1

Mısır

1

1

İspanya

1

1

Macaristan

1

1

Hindistan

1

1

İrlanda

1

1

Meksika

1

1

İsviçre

1

1

Slovakya

1

1

Türkiye

1

1

Ukrayna

1

1

Kaynak: AA

Türkiye, Japonya, Fransa, Gümüş, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
21:57 İngiltere’deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
22:05 Malatya’da Tavuk Çiftliği Kavgası: Eski İYİ Parti İl Başkanı Zanlı Polise Teslim Oldu Malatya'da Tavuk Çiftliği Kavgası: Eski İYİ Parti İl Başkanı Zanlı Polise Teslim Oldu
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
19:16 Muğla’da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKKKCK üyesi çıktı Muğla'da kadın sığınma evi talebinde bulunan kadın PKK/KCK üyesi çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 00:24:47. #1.11#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement