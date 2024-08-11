Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Masa Tenisi Kadınlar Takım Finalleri

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisinde kadınlar takım finalleri yapıldı.

South Paris Arena'daki karşılaşmalarda Japonya ile finalde karşılaşan Çin, ilk maçı 3-2, ikinci maçı 3-0, üçüncü maçı da 3-1 kazanarak 3-0'lık skorla altın madalyanın sahibi oldu.

Japonya'nın gümüş madalya kazandığı organizasyonda, Almanya'yı 3-2, 3-0 ve 3-0'lık oyunlarla 3-0 mağlup eden Güney Kore bronz madalya elde etti.