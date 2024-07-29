Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı Kolombiya'yı mağlup etti - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı Kolombiya'yı mağlup etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı Kolombiya\'yı mağlup etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Klasik Yay Erkek branşında Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti. Milli takım, çeyrek finale yükselmek için bugün Hindistan ile karşılaşacak.

29.07.2024 12:27
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.

İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.

Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı Kolombiya'yı mağlup etti - Son Dakika

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