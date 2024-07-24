Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın İlk Karşılaşmaları Tamamlandı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk karşılaşmaları sona erdi.

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk müsabakaları yapılmaya başlandı.

Olimpiyatların ilk düdüğü futbolda C Grubu'nda Özbekistan- İspanya, B Grubu'nda ise Arjantin- Fas maçlarında çaldı.

Paris'te bulunan Parc des Princes'de oynanan maçta İspanya, Özbekistan'ı 2-1 yendi.

Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadelede ise Arjantin ile Fas, 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer maçları ise ragbi branşında devam ediyor.