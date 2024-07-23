Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek 'Team Türkiye' kafilesi Fransa'ya uğurlandı - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek 'Team Türkiye' kafilesi Fransa'ya uğurlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığı 'Team Türkiye' kafilesini uğurlama törenine katıldı. Bakan Bak, olimpiyatlara sporcu göndermeyi başaran kulüplere teşekkür ederek, Paris'te zirveyi zorlayacaklarını ve güzel sonuçlarla döneceklerine inandığını belirtti. Milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ise heyecanlı olduklarını ve güzel sonuçlar elde etmek istediklerini ifade etti. Törenin ardından olimpik kafile, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Paris'e hareket etti.

23.07.2024 15:21
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gerçekleştirilen, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığı "Team Türkiye" kafilesini uğurlama törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, herkesin olimpiyat şampiyonlarını hatırlayacağını, tarih sayfalarında şampiyonların yer aldığını ifade ederek, "İyi hazırlandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu bir heyecan ve tutku." dedi.

Olimpiyatlara sporcu göndermeyi başaran kulüplere teşekkür eden Bakan Bak, tüm kulüpleri olimpiyat branşlarına yatırım yapmaya çağırdı. Bak, "Paris'te zirveyi zorlayacağımıza ve güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

"Tüm branşlarda madalya kazabilecek sporculara sahibiz"

Kafilede yer alan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Heyecanlıyız. hazırız. Gidip elimizden gelen her şeyi yapıp güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Paris'te mücadele edecek milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da olimpiyatlara katılan sporcuların başarılı olacağına inandığını belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır bugünü bekliyorduk. Tokyo Olimpiyatları'na giderken küçüktük ve bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. Şu anda daha tecrübeli ama daha heyecanlı ve istekliyiz. Her branşta daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tüm branşlarda madalya kazabilecek sporculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Madalyalar alacağımıza canı gönülden inanıyorum"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ise Paris 2024 Olimpiyatları ile ilgili çok ciddi hazırlıklar ve çalışmalar yapıldığını, sporculara her türlü desteğin verildiğini kaydederek "Madalyalar alacağımıza canıgönülden inanıyorum. Çocuklarımız bunu hak ediyor." dedi.

Tören sonrasında fotoğrafı çekiminin ardından olimpik kafile, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Paris'e gitti.

Bu arada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de sarı-kırmızılı takımdan olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularını İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nu önünde uğurladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek 'Team Türkiye' kafilesi Fransa'ya uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek 'Team Türkiye' kafilesi Fransa'ya uğurlandı - Son Dakika
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